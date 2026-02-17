Meloni manda avanti Tajani droni per salvare i treni uomo trovato sgozzato in strada e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha deciso di affidare a Antonio Tajani un ruolo di primo piano, dopo che sono stati avviati test con droni per monitorare la sicurezza dei treni. Nel frattempo, un uomo è stato trovato sgozzato in strada, un episodio che sta attirando l’attenzione degli investigatori. Queste sono le notizie principali da conoscere per iniziare la giornata.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Start, la rassegna stampa di Today.it: edizione di martedì 17 febbraio 2026. Le notizie del giorno Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è martedì 17 febbraio 2026. Resta alta la tensione tra governo e magistratura in vista del referendum sulla giustizia. All'aspra polemica sulle frasi del ministro Carlo Nordio, che ha parlato di un "sistema paramafioso" nel Csm, si aggiunge uno scambio di lettere al vetriolo tra il ministero della Giustizia e l'Associazione nazionale magistrati.🔗 Leggi su Today.it

Ecco le notizie principali per iniziare la giornata: Meloni difende Zelensky, un regista sgozzato dal figlio, l'imam liberato, e il destino di una famiglia nel bosco.

Salvini ha alzato la voce durante un comizio a Milano, accusando le toghe di essere “avvelenate” e influenzate da ambienti politici, mentre su un balcone di Roma è stato trovato morto un uomo accoltellato, probabilmente vittima di una lite furiosa.

