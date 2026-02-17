Giallo a Torino uomo muore sgozzato in strada | accanto al corpo un coltello cellulare e portafogli

A Torino, un uomo è stato trovato morto ieri sera alle 21 in via Santa Rita, ucciso con un colpo di coltello. Accanto al corpo sono stati trovati un cellulare e un portafoglio, mentre sul terreno si vedeva anche l’arma del delitto. La polizia sta cercando di capire cosa sia successo e chi possa averlo colpito. La zona, spesso frequentata da passanti, si è subito riempita di curiosi e agenti.

