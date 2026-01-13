Poker proibito al circolo scattano le denunce e la chiusura del locale

Recentemente, le forze dell’ordine di Assisi hanno sequestrato un circolo privato a Santa Maria degli Angeli, chiudendolo e denunciando quaranta persone per gioco d’azzardo. L’attività, svolta illegalmente, è stata scoperta durante controlli mirati, evidenziando l’impegno delle autorità nel contrasto alle attività non autorizzate. Questa operazione sottolinea l’importanza di rispettare le normative vigenti in materia di gioco e circoli privati.

Gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia municipale del Comune di Assisi, hanno posto i sigilli a un circolo privato di Santa Maria degli Angeli e denunciato quaranta persone per gioco d'azzardo.Durante l'operazione, il personale del Commissariato di Assisi e della Divisione polizia.

