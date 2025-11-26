Milano-Cortina | accesa ad Olimpia la fiaccola dei Giochi olimpici invernali
La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 è stata accesa dalla gran sacerdotessa, l’attrice greca Mary Mina presso i resti del tempio di Era ad Olimpia. Presenti le vestali che indossano abiti che ricordano quelli degli antichi greci. La cerimonia protocollare si è svolta all’interno del vicino museo archeologico perchè le previsioni per la giornata odierna su sito di Olimpia erano di maltempo.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
