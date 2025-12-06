Un meraviglioso Natale con la Disney – Tre proposte da collezione per vivere la magia delle feste con Topolino & Co

Anche quest'anno Panini Comics si prepara al periodo più magico dell'anno con tre titoli speciali che celebrano l'incanto, la tradizione e lo spirito più autentico del Natale, nel segno del grande fumetto disneyano a partire da Lo Scrigno di Natale, elegante cofanetto in metallo dedicato ai grandi classici natalizi di Carl Barks. Tra le idee regalo anche due preziosi volumi da collezione: Disney Christmas Classics e Topolino Gold 20: Il Natale di Paperino, omaggio irresistibile al papero più amato. La stagione delle feste si apre con Lo Scrigno di Natale, elegante cofanetto in metallo a tiratura limitata, impreziosito da un'illustrazione inedita firmata da Francesco D'Ippolito e dettagli in rilievo.

