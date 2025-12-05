Panini Comics presenta tre nuovi titoli natalizi per gli appassionati di Topolino

Panini Comics ha deciso di fare un bel regalo di NATALE a tutti i suoi lettori con ben tre proposte, firmate Topolino! Ecco il comunicato stampa: Anche quest'anno Panini Comics si prepara al periodo più magico dell'anno con tre titolispeciali che celebrano l'incanto, la tradizione e lo spirito più autentico del Natale, nel segno del grande fumetto disneyano a partire da Lo Scrigno di Natale, elegante cofanetto in metallo dedicato ai grandi classici natalizi di Carl Barks. Tra le idee regalo anche due preziosi volumi da collezione: Disney Christmas Classics e Topolino Gold 20: Il Natale di Paperino, omaggio irresistibile al papero più amato.

