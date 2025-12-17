Tobias Del Piero lascia la Sanremese | il figlio del Capitano è stato svincolato dal club di Serie D Cos’è successo

Tobias Del Piero, figlio del celebre Capitano, si separa dalla Sanremese, club di Serie D. Dopo un percorso significativo, il giovane talento è stato svincolato, aprendo nuovi orizzonti per il suo futuro nel calcio. La notizia sta facendo parlare gli appassionati e gli addetti ai lavori, segnando un nuovo capitolo nella carriera del promettente atleta.

© Juventusnews24.com - Tobias Del Piero lascia la Sanremese: il figlio del Capitano è stato svincolato dal club di Serie D. Cos'è successo Tobias Del Piero lascia la Sanremese: il figlio della leggenda della Juve è stato svincolato dal club di Serie D. La ricostruzione. Il mercato invernale dei dilettanti regala una notizia che fa rumore, non tanto per l'impatto tecnico immediato, quanto per il cognome pesante che porta con sé il protagonista. L'avventura di Tobias Del Piero con la maglia della Sanremese è giunta ufficialmente al capolinea. Il club ligure, che milita nel Girone A del campionato di Serie D, ha deciso di interrompere il rapporto con il giovane attaccante, inserendolo nella lista degli svincolati di dicembre. Un'esperienza segnata dagli infortuni.

Serie D, ufficiale: Galderisi alla Nocerina, il Chievo esonera Cacciatore e la Sanremese svincola il figlio di Del Piero - Nel girone G Giuseppe "Nanu" Galderisi è il nuovo allenatore della Nocerina che, dopo il pareggio pe ... msn.com

L'addio di Alex Del Piero ha commosso quasi tutti

| ’ La Sanremese ufficializza la conclusione dell’esperienza di Tobias Del Piero, svincolato il 12 dicembre senza aver disputato gare ufficiali. Il trequartista classe 2007, frena - facebook.com facebook

