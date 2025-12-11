La reazione di Spalletti alla domanda scomoda di Del Piero sulla Juventus | Dove vai così?

Durante un'intervista, la reazione di Spalletti alla domanda di Del Piero sulla Juventus ha suscitato interesse, evidenziando alcuni spunti preoccupanti. L'ex calciatore ha infatti sollevato interrogativi riguardo ai prossimi obiettivi della squadra, anche in seguito alla recente vittoria in Champions con il Pafos, aprendo un dibattito sulle prospettive future del club.

Il ragionamento che fa l'ex calciatore mette sul tavolo una serie di spunti preoccupanti, emersi anche dopo la vittoria in Champions col Pafos: "Con quali obiettivi si prosegue la stagione?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

#Spalletti pensava di dover combattere contro il Maradona, ma i tifosi l’hanno ignorato Repubblica scrive che sostanzialmente, il napoletano medio aveva altro cui pensare. Unica reazione sono stati radi fischi alla lettura delle formazioni. https://www.ilnapolist - facebook.com Vai su Facebook

Si chiude 1-0 per il #Napoli il primo tempo della sfida che può dire molto sul campionato. ? #Spalletti deve studiare la reazione: l'attacco, con #Yildiz "falso 9", non è ancora riuscito a incidere. Quali cambi e mosse deve fare il mister? #Juventusnews24 Vai su X

Conte dribbla la domanda scomoda prima di Napoli-Juve: liquida tutti con una risposta telegrafica - Il tecnico salentino sa bene cosa significa la sfida con i bianconeri al Maradona, tanto più che c'è Spalletti sulla panchina dei bianconeri: "Ci ... Scrive fanpage.it

La reazione di Gattuso alla domanda sul Napoli di Conte: “Io ho lavorato per 19 mesi là…” - La crisi del Napoli in campionato e lo sfogo di Antonio Conte hanno fatto abbastanza rumore da arrivare anche nel ritiro della Nazionale che si prepara alle ultime due partite del girone di ... Secondo fanpage.it