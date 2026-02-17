Tirreno cosentino tre corpi in dieci giorni | indaga la Procura mareggiate e ipotesi naufragi al largo
Una serie di tre morti in dieci giorni nel Tirreno cosentino ha spinto gli inquirenti a cercare risposte. Le autorità sospettano che alcune delle vittime possano essere state coinvolte in naufragi causati da mareggiate improvvise al largo delle coste. Le autopsie e le indagini in corso cercano di chiarire se si tratti di incidenti fortuiti o di episodi collegati tra loro. La regione si interroga sulla sicurezza delle acque e sui pericoli nascosti nel tratto di mare.
Tragedie nel Tirreno: Tre Cadaveri in Dieci Giorni, Indaga l’Ipotesi Naufragi. Un’ondata di dolore e inquietudine si allunga sulle coste del Tirreno cosentino. In dieci giorni, tre corpi senza vita sono stati rinvenuti sulle spiagge della provincia, mentre un quarto è stato avvistato al largo di Tropea, nel vibonese. Le indagini della Procura di Paola si concentrano sull’ipotesi di decessi in mare, forse a seguito di naufragi, con le forti mareggiate degli ultimi giorni che potrebbero aver trascinato i corpi a riva. Una Scia di Dolore Lungo la Costa. Il primo ritrovamento risale all’8 febbraio, quando un cadavere è stato scoperto sulla spiaggia di Scalea.🔗 Leggi su Ameve.eu
Argomenti discussi: Cadaveri sulle spiagge calabrese: tre ritrovamenti in pochi giorni.
Maltempo, affiorano corpi sul Tirreno. Ipotesi migranti naufragati in mareL’ipotesi più probabile riguardo il rinvenimento di tre cadaveri in dieci giorni lungo le coste del Tirreno cosentino è che si tratti di migranti caduti in mare da qualche imbarcazione, forse ... secondopianonews.it
Cadaveri ritrovati sulle coste del Tirreno cosentino, l’ipotesi è che siano migranti caduti da qualche imbarcazione naufragataTre cadaveri rinvenuti in dieci giorni sulle coste del Tirreno cosentino l'ipotesi è che siano migranti caduti da qualche imbarcazione ... giornaledicalabria.it
