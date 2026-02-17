Tirreno cosentino tre corpi in dieci giorni | indaga la Procura mareggiate e ipotesi naufragi al largo

Una serie di tre morti in dieci giorni nel Tirreno cosentino ha spinto gli inquirenti a cercare risposte. Le autorità sospettano che alcune delle vittime possano essere state coinvolte in naufragi causati da mareggiate improvvise al largo delle coste. Le autopsie e le indagini in corso cercano di chiarire se si tratti di incidenti fortuiti o di episodi collegati tra loro. La regione si interroga sulla sicurezza delle acque e sui pericoli nascosti nel tratto di mare.

Tragedie nel Tirreno: Tre Cadaveri in Dieci Giorni, Indaga l’Ipotesi Naufragi. Un’ondata di dolore e inquietudine si allunga sulle coste del Tirreno cosentino. In dieci giorni, tre corpi senza vita sono stati rinvenuti sulle spiagge della provincia, mentre un quarto è stato avvistato al largo di Tropea, nel vibonese. Le indagini della Procura di Paola si concentrano sull’ipotesi di decessi in mare, forse a seguito di naufragi, con le forti mareggiate degli ultimi giorni che potrebbero aver trascinato i corpi a riva. Una Scia di Dolore Lungo la Costa. Il primo ritrovamento risale all’8 febbraio, quando un cadavere è stato scoperto sulla spiaggia di Scalea.🔗 Leggi su Ameve.eu

