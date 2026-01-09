La procura di Roma indaga sulla strage di Crans | disposta l’autopsia sui corpi dei giovani italiani morti nel rogo

La Procura di Roma ha avviato un’indagine sull’incendio di Crans-Montana, che ha provocato la morte di 40 persone, tra cui sei cittadini italiani. È stata disposta un’autopsia sui corpi dei giovani italiani coinvolti, al fine di chiarire le cause del tragico evento. L’indagine prosegue per ricostruire le circostanze e accertare eventuali responsabilità.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine relativo all’ incendio di Crans-Montana costato la vita a 40 persone, sei delle quali italiane. Nel procedimento si procede per omicidio colposo e incendio. Secondo quanto filtra, i magistrati romani avrebbero disposto autopsie sulle giovani vittime italiane, esami che non sono stati fatti in Svizzera. Gli inquirenti della Capitale hanno delegato la procura di Milano a svolgere gli accertamenti autoptici sui corpi di Chiara Costanzo e Achille Barosi, i due giovani milanesi rimasti uccisi nell’incendio di Capodanno. Analoga delega dovrebbe essere stata data anche alle Procure di Bologna e di Genova per le altre due vittime, Giovanni Tamburi ed Emanuele Galeppini. 🔗 Leggi su Open.online

