Tragedia Crans-Montana indaga la procura di Roma | disposte autopsie sui corpi dei ragazzi italiani

Sono trascorsi dieci giorni dal tragico incendio del locale "Le Constellation", avvenuto nella notte di Capodanno, a Crans-Montana. In questi ultimi giorni ci sono stati importanti sviluppi, a partire dall'arresto di Jacques Moretti, proprietario del locale, per potenziale rischio di fuga e dall'interrogatorio della moglie di lui, Jessica, a sua volta indagata. Anche in Italia si stanno svolgendo delle indagini. La Procura di Roma, competente per i reati commessi contro cittadini italiani all'estero, ha infatti aperto un fascicolo per omicidio e incendio colposo. Al momento i pm romani concentrando le indagini sulle cause che hanno portato alla morte dei sei cittadini italiani e il ferimento di altri quattordici connazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

