Tragedia Crans-Montana indaga la procura di Roma | disposte autopsie sui corpi dei ragazzi italiani
Sono trascorsi dieci giorni dal tragico incendio del locale "Le Constellation", avvenuto nella notte di Capodanno, a Crans-Montana. In questi ultimi giorni ci sono stati importanti sviluppi, a partire dall'arresto di Jacques Moretti, proprietario del locale, per potenziale rischio di fuga e dall'interrogatorio della moglie di lui, Jessica, a sua volta indagata. Anche in Italia si stanno svolgendo delle indagini. La Procura di Roma, competente per i reati commessi contro cittadini italiani all'estero, ha infatti aperto un fascicolo per omicidio e incendio colposo. Al momento i pm romani concentrando le indagini sulle cause che hanno portato alla morte dei sei cittadini italiani e il ferimento di altri quattordici connazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: La procura di Roma indaga sulla strage di Crans: disposta l’autopsia sui corpi dei giovani italiani morti nel rogo
Leggi anche: Crans-Montana, gli abbracci e lo strazio. Rientrati i corpi dei ragazzi italiani. Meloni: "Tragedia che colpisce tutti”
Tragedia Crans Montana, la procura di Roma indaga per incendio e omicidio colposo; Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Rogo Crans-Montana, si indaga su gestione e sicurezza «low cost»; La strage di giovanissimi a Crans-Montana: dal rogo alle indagini, cosa sappiamo.
Tragedia Crans-Montana, indaga la procura di Roma: disposte autopsie sui corpi dei ragazzi italiani - Sono partite le indagini della procura di Roma, che ha disposto le autopsie sulle salme dei ragazzi italiani che hanno perso la vita nel locale. msn.com
Cosa possono svelare le autopsie sui corpi delle vittime di Crans-Montana e cosa cambia per le indagini - Montana: le autopsie sui ragazzi italiani chiariranno le cause e incideranno anche sull’inchiesta svizzera ... fanpage.it
Strage di Capodanno a Crans-Montana: la Procura iscrive i proprietari del locale nel registro degli indagati - Montana: i proprietari del locale indagati dalla Procura, al centro dell’inchiesta sulle cause dell’incendio mortale. notizie.it
Fiamme libere vietate nei locali pubblici Dopo la tragedia di Crans-Montana stretta sulla sicurezza anche a Lecce Ordinanza della sindaca Poli Bortone: stop a fiamme decorative, articoli pirotecnici e dispositivi a combustione nei pubblici esercizi - facebook.com facebook
#ignotox Tragedia a Crans-Montana, Bertolaso: “Colpa di sciagurati in cerca di soldi” x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.