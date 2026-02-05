Incidente a Chieri | tir finisce con le ruote fuori strada e resta bloccato disagi per il traffico

Questa mattina a Chieri, un tir carico di legname si è bloccato lungo via Fontaneto. Le ruote di destra sono uscite di strada, creando disagi alla viabilità. Il mezzo è rimasto bloccato in carreggiata, rallentando il traffico e causando disagio agli automobilisti. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, ma al momento non sono stati segnalati feriti.

Un tir carico di legname è rimasto bloccato dopo che le sue ruote di destra sono uscite di carreggiata nella prima mattinata di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, in strada Fontaneto a Chieri. Il mezzo proveniva dalla Francia e viaggiava in direzione del centro cittadino. Il conducente è rimasto.🔗 Leggi su Torinotoday.it Approfondimenti su Chieri Incidente Incidente a Settimo Torinese: tir cisterna finisce con le ruote nel fosso, bloccata la strada Un incidente si è verificato questa mattina a Settimo Torinese, dove un tir cisterna carico di latte è finito in un fosso, bloccando la strada via Fornaci. Carambola in A14, scontro col tir: un furgone finisce "ruote all'aria" fuori strada Martedì sera, un incidente sull'A14 ha coinvolto un furgone e un tir, causando una carambola che ha portato il veicolo a finire fuori strada con le ruote all'aria. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Chieri Incidente Argomenti discussi: Camion fuori strada. Incidente a Chieri: tir finisce con le ruote fuori strada e resta bloccato, disagi per il trafficoUn tir carico di legname è rimasto bloccato dopo che le sue ruote di destra sono uscite di carreggiata nella prima mattinata di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, in strada Fontaneto a Chieri. Il mezzo pr ... torinotoday.it L'incidente è avvenuto verso le 7 #corrierechieri #edicola #digitale facebook L'incidente è avvenuto verso le 7 #corrierechieri #edicola #digitale x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.