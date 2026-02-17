Tina e Milo le mascotte dei Giochi sono diventate un caso e già si parla di mercato nero

Tina e Milo, le mascotte dei Giochi, sono al centro di un caso di mercato nero perché sono scomparse dagli scaffali ufficiali e dal sito web. La causa è l’esaurimento dei pupazzi Trudi, molto richiesti dai tifosi, che ora vengono rivenduti a prezzi più alti. Qualche negozio non autorizzato ha già iniziato a proporli a costi più elevati, alimentando le voci di un mercato parallelo.

Simpatiche e carine viste in tv, irresistibili se le hai davanti agli occhi. Per questo i negozi del merchandising di Milano Cortina continuano a rimanere a secco di mascotte. I pupazzi di Tina e Milo, gli ermellini simbolo di Olimpiadi e Paralimpiadi, sono ormai introvabili nelle città sedi di gara e nel resto d’Italia, ma anche online. Le richieste di rifornimenti sono continue, tutti – non solo i bambini – vogliono Tina, l’ermellina dal manto chiaro che rappresenta l’eleganza delle vette di Cortina, e Milo, l’ermellino dal pelo scuro, nato senza una zampetta ma capace di fare tutto appoggiandosi sulla coda, segno del pragmatismo e dell’efficienza di Milano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Olimpiadi 2026: da Taverna alla ribalta mondiale, Tina e Milo sono le mascotte simbolo dei Giochi Invernali.Le mascotte delle Olimpiadi 2026, Tina e Milo, sono nate in una scuola media calabrese e sono diventate il simbolo ufficiale dei Giochi Invernali di Milano e Cortina.

