Olimpiadi 2026 | da Taverna alla ribalta mondiale Tina e Milo sono le mascotte simbolo dei Giochi Invernali

Le mascotte delle Olimpiadi 2026, Tina e Milo, sono nate in una scuola media calabrese e sono diventate il simbolo ufficiale dei Giochi Invernali di Milano e Cortina. Dopo aver conquistato il cuore di molti, ora sono conosciute in tutto il mondo come rappresentanti dei prossimi eventi sportivi.

Le mascotte olimpiche Tina e Milo, nate dalla creatività di studenti di una scuola media calabrese, hanno conquistato il mondo, diventando il simbolo ufficiale delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Un trionfo inaspettato, che ha portato un'ondata di entusiasmo e orgoglio nella piccola comunità di Taverna, in provincia di Catanzaro, e che ha proiettato la Calabria sotto i riflettori internazionali. Ieri, 6 febbraio 2026, con l'alzarsi del sipario sulla manifestazione sportiva più importante dell'inverno, l'attenzione si è focalizzata su questi due simpatici ermellini, diminutivi di Cortina e Milano, ideati da un gruppo di ragazzi dell'Istituto comprensivo "Costantino Mustari".

