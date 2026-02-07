olimpiadi 2026 chi sono le mascotte tina e milo

Le mascotte Tina e Milo sono state svelate ufficialmente in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. Tina, un’ape gialla, e Milo, un lupo grigio, rappresentano i simboli della prossima grande manifestazione sportiva che si terrà in Italia. Le due figure sono state create per coinvolgere il pubblico più giovane e portare un tocco di allegria alle gare. Sono già state presentate nelle prime uscite pubbliche e stanno facendo il giro dei social, mentre gli organizzatori promettono che saranno protagoniste di molte iniziative legate all’evento.

Per le Olimpiadi 2026 di Milano Cortina sono state scelte due mascotte d’eccezione: Tina e Milo. Ecco chi sono e qual è il loro significato. Finalmente ci siamo! In queste ore sono ufficialmente iniziate le Olimpiadi 2026 e per l’Italia sono già arrivate le prime medaglie. Giovanni Franzoni e Dominik Paris hanno infatti portato a casa rispettivamente un argento e un bronzo nella discesa libera maschile, a seguito della gara che si è svolta questa mattina. In attesa di scoprire cosa accadrà nei prossimi giorni, vi vogliamo svelare alcune curiosità sulle due mascotte scelte per i Giochi di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Tina e Milo sono i nuovi protagonisti delle Olimpiadi Invernali 2026.

Le mascotte delle Olimpiadi 2026, Tina e Milo, sono nate in una scuola media calabrese e sono diventate il simbolo ufficiale dei Giochi Invernali di Milano e Cortina.

2026 Winter Olympics Mascots: Every Detail Explained (Tina, Milo & The Flo)

