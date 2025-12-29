Sella le assenze pesano Devoe e Moretti non bastano

Sella affronta le sfide delle assenze, con Devoe e Moretti che non sono sufficienti. A WeGreenIt Milano, la squadra si impegna per mantenere alta la prestazione, nonostante le difficoltà. I giocatori come Taylor, Gentile, Amato, Lupusor e Rashed contribuiscono con determinazione, cercando di colmare i vuoti e portare avanti gli obiettivi della squadra.

wegreenit milano 97 sella cento 85 WEGREENIT: Taylor 27, Gentile 15, Amato 22, Lupusor 3, Rashed n.e. D’Almeida 12, Rogic 2, Cavallero 11, Morgillo 2, Sabatini 3, Rossi n.e. Bracale n.e. All. Cardani SELLA CENTO: Tanfoglio 8, Arletti 7, Conti 13, Berdini n.e. Devoe 24, Moretti 15, Montano 5, Davis 10, Fall 3, Guerrieri n.e. Piazzi. All. Di Paolantonio Arbitri: Wasserman, Morassutti e Occhiuzzi Parziali: 20-19, 47-42, 70-64 La Sella Cento, priva di Berdini e Tiberti, chiude il girone di andata con una sconfitta nello scontro diretto contro l’Urania Milano: la squadra di coach Cardani si aggiudica l’incontro col punteggio di 97-85. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sella, le assenze pesano. Devoe e Moretti non bastano Leggi anche: Colpo Sella, rimonta 14 punti e batte la Effe. Conti e Devoe immarcabili, Fortitudo travolta Leggi anche: Mei: "Alma, le assenze pesano eccome" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sella, le assenze pesano. Devoe e Moretti non bastano. Sella, le assenze pesano. Devoe e Moretti non bastano - Serie A2: i centesi privi di Berdini e Tiberti, hanno lottato fino alla fine. ilrestodelcarlino.it

Colpo Sella, rimonta 14 punti e batte la Effe. Conti e Devoe immarcabili, Fortitudo travolta - Note: tiri da 3 Cento 14/36 Fortitudo 10/33 tiri da 2 Cento 14/26 Fortitudo 13/26 tiri liberi Cento 10/12 Fortitudo 11/15 rimbalzi Cento 39 Fortitudo 33 Entusiasmante vittoria della Sella Cento, che ... ilrestodelcarlino.it

CONSIGLI DI LETTURA del MARTEDÌ Essere nonni, in fondo, è un po’ come essere bambini: si ride tanto, si sogna, si balla. Ma si conosce anche la malinconia, si affrontano le assenze, si guarda il mondo con una saggezza che nasce dal tempo vissuto. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.