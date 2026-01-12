Adrien Rabiot al fianco di Kean il 16enne ferito a Crans-Montana | Tieni duro ti mando tanta forza

Adrien Rabiot si unisce al sostegno per Kean Talingdan, il giovane calciatore coinvolto nell’incendio di Crans Montana. Il 16enne, ricoverato con gravi ustioni all’ospedale di Niguarda, riceve il messaggio di vicinanza e incoraggiamento da parte del calciatore, che ha voluto esprimere solidarietà e forza in questo momento difficile.

Milano, 12 gennaio 2026 – Da calciatore a calciatore. Anche Adrien Rabiot si schiera al fianco di Kean Talingdan, il sedicenne atleta dell' Enotria 1908 rimasto gravemente ferito durante l'incendio di Crans Montana e ora ricoverato con gravi ustioni all'ospedale di Niguarda. Il centrocampista del Milan nello specifico ha realizzato un video-messaggio, pubblicato poi sui canali social del giornalista Ivan Zazzaroni, dedicando parole di sostegno al ragazzo: "Ciao Kean, ti faccio questo video per dirti che ho saputo cosa è successo.

