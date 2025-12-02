La Rossini Cellos Orchestra scende in campo insieme al Lions Club del Rubicone per un concerto tutto a scopo benefico
Giovedì 4 dicembre il Cinema Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone ospiterà "Melodie che restano", concerto di Natale della Rossini Cellos Orchestra, ensemble formato da 15 violoncellisti e un sassofonista. Il concerto organizzato dal Lions Club del Rubicone con la collaborazione del Lions. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
