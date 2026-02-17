The Mandalorian and Grogu | ecco il nuovo trailer in italiano!

Il legame più iconico della galassia lontana lontana sta per affrontare la sfida definitiva: il grande schermo. Lucasfilm ha finalmente rotto gli indugi rilasciando il nuovo trailer e il poster ufficiale di Star Wars: The Mandalorian and Grogu. Dopo tre stagioni di successi su Disney+, il duo composto da Din Djarin e il piccolo apprendista si prepara a guidare il rilancio cinematografico del franchise, portandoci nel cuore della lotta tra i rimasugli dell’Impero e la giovane Nuova Repubblica. In breve. Data di uscita: Il film arriverà nelle sale italiane il 20 maggio 2026.. Regia: Dietro la macchina da presa torna il “papà” della serie, Jon Favreau. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

