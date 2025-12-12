The Mandalorian & Grogu | le anticipazioni sul trailer in arrivo con Avatar | Fuoco e cenere

Tra pochi giorni, i fan di Star Wars potranno scoprire le prime sequenze di

Il nuovo film della saga di Star Wars arriverà il 20 maggio nei cinema e tra qualche giorno i fan potranno vedere delle sequenze in anteprima. Prima delle proiezioni di Avatar: Fuoco e cenere verrà proiettato, secondo alcune indiscrezioni emerse online, il nuovo trailer di The Mandalorian and Grogu. Il film continuerà la storia raccontata nelle stagioni della serie targata Disney+ con star Pedro Pascal e arriverà nelle sale nel 2026. Cosa mostrerà il nuovo trailer Sui social sono stati condivisi anche i dettagli del video che dovrebbe essere presentato sul grande schermo tra qualche giorno. Non proseguite con la lettura se non volete! The Mandalorian & Grogu: quale sarà la missione di Mando nel nuovo film Star Wars? La risposta del regista Tra le . Movieplayer.it

