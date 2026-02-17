Tezenis Verona un rinforzo per le ali | è arrivato Andrea Loro

Andrea Loro si unisce alla Tezenis Verona dopo aver firmato con il club, portando in squadra la sua altezza di 202 centimetri. La società ha annunciato il suo arrivo, puntando sulla sua capacità di rafforzare la linea delle ali. L’atleta, nato a Borgomanero il 30 giugno 2003, ha già mostrato il suo talento nelle ultime stagioni, contribuendo con punti e rimbalzi.

Il classe 2003 giunge in prestito dal Derthona fino a fine stagione e ritrova coach Ramagli: possibile esordio già domenica contro Scafati La Tezenis Verona ha ufficializzato l'innesto di Andrea Loro, ala di 202 centimetri nata a Borgomanero il 30 giugno 2003. Il giocatore approda in gialloblù con la formula del prestito fino al termine della stagione, rimanendo legato alla Derthona Basket da un contratto valido fino al 2028. Loro, che nell'ottobre 2025 ha preso parte al raduno della Nazionale insieme al nuovo compagno di squadra Zampini, giunge in riva all'Adige dopo aver mostrato il proprio valore nelle recenti esperienze a Orzinuovi e Bergamo. Verona, sconfitta alla prima di Ramagli: «Rieti è stata più forte di noi»La Tezenis Verona esce sconfitta di misura dal PalaSojourner di Rieti alla prima con coach Ramagli. Buon avvio dei gialloblù, capaci di realizzare 27 punti nei primi dieci minuti, ... Ritorno amaro sulla panchia della Tezenis per Ramagli: a Rieti arriva un'altra sconfittaNon è iniziata nel migliore dei modi la nuova avventura del coach livornese sulla panchina della Scaligera, costretta ad una nuova battuta d'arresto al PalaSojourner ... PRIMO RINFORZO VERONA Andrea Loro nuovo giocatore della Tezenis. Il classe 2003 segue Ramagli dopo l'esperienza condivisa a Bergamo.