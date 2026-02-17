Testamento annullato vincono i parenti ‘Poveretti’ badante e convivente a secco | sul conto c’era 1 milione

Un giudice ha annullato il testamento di un commerciante di Reggio Emilia, perché il documento era stato firmato sotto pressione. I parenti dell’uomo avevano contestato la validità dell’atto, sostenendo che la badante e la convivente avevano approfittato della sua vulnerabilità. Sul conto bancario dell’uomo c’erano un milione di euro, oltre a due case, gioielli e altri beni accumulati in anni di attività commerciale.

Reggio Emilia, 17 febbraio 2026 – Un milione di euro sul conto corrente. Più due villette, gioielli e tutti i beni guadagnati da un commerciante reggiano durante la sua esistenza dedicata al lavoro. L'anziano venne a mancare a 90 anni nella primavera 2020, nel periodo della pandemia: dopo la sua morte si scatenò una battaglia legale sul suo lascito. Furono redatti nel tempo due testamenti, di cui il secondo appariva stravolgere le disposizioni del primo e indicava anche «i poveretti» tra i beneficiari e quindi, secondo le regole del codice civile, vedeva subentrare anche il Comune come amministratore di questa parte di beni.