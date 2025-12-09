Lascia 3 milioni in eredità alla badante sconosciuta per fare un dispetto ai parenti

Tre milioni di euro lasciati in eredità per dispetto. È accaduto a Torino e a beneficiare della somma sarebbero stati una donna – la badante – e suo marito, ora assolti in appello dall’accusa di circonvenzione d’incapace. L’uomo, un chimico morto nel maggio del 2020 a 92 anni, aveva escluso dal testamento il nipote per donare i suoi beni alla donna, un’operatrice socio-sanitaria conosciuta cinque giorni prima. A seguito dell’accaduto, i parenti – come riporta il Corriere – hanno immediatamente denunciato il fatto alle autorità competenti. Nel processo di primo grado la coppia era stata condannata a quattro anni e quattro mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

