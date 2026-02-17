Test F1 2026 in Bahrain come vederli in TV e in diretta su Sky | programma e orari degli ultimi 3 giorni
I test della F1 2026 in Bahrain si svolgono dal 18 al 20 febbraio, dopo che le squadre hanno concluso la prima fase di preparazione. La manifestazione si svolge sul circuito di Sakhir, dove gli ingegneri verificano le novità tecniche prima dell'inizio del mondiale. Gli appassionati potranno seguire le prove in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW, con programmazione dettagliata degli ultimi tre giorni di test.
Dal 18 al 20 febbraio tornano i test F1 2026 in Bahrain: programma, orari e come seguire l'ultima tre-giorni di prove a Sakhir in diretta su Sky Sport F1 e streaming su NOW.🔗 Leggi su Fanpage.it
Dove vedere in tv i Test di F1, Bahrain 2026: orari 11-13 febbraio, programma, streamingQuesta settimana in Bahrain si svolgono i primi test ufficiali di Formula 1 del 2026.
Quando i prossimi Test di F1? Prossima settimana ancora 3 giorni in Bahrain! Orari, tv, streamingLa Formula 1 torna in Bahrain la prossima settimana per altri tre giorni di test pre-season, con piloti e team impegnati sul circuito di Sakhir per affinare le monoposto in vista del Mondiale 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Dove vedere in tv i Test di F1, Sakhir 2026: programma, orari, streamingIl Bahrain resta il punto di riferimento per piloti e squadre di Formula Uno nella fase chiave dei test pre-stagionali. La scorsa settimana si è chiusa in ... oasport.it
Test F1, concluso il secondo giorno di prove in Bahrain: Leclerc mattatore con la Ferrari, problemi per Mercedes e Red BullLa seconda giornata dei primi test della Formula 1 2026 a Sakhir si è conclusa: giri effettuati e tempi migliori messi a referto dai piloti scesi in pista ... fanpage.it
F1 2026 i test in Bahrain in tv e streaming su Sky e Now: gli orari #SkyMotori #F1 #Formula1 x.com
Evoluzione aerodinamica e nuova Power Unit per i test in Bahrain dal 18 al 20 febbraio. In vista del debutto stagionale a Melbourne, la Scuderia Ferrari introduce a Sakhir un pacchetto completo di aggiornamenti per la SF-26. Dopo aver dato prova di una so facebook