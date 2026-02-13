Quando i prossimi Test di F1? Prossima settimana ancora 3 giorni in Bahrain! Orari tv streaming

La Formula 1 torna in Bahrain la prossima settimana per altri tre giorni di test pre-season, con piloti e team impegnati sul circuito di Sakhir per affinare le monoposto in vista del Mondiale 2026.

Sempre il Bahrain all’orizzonte per piloti e team di F1 in ottica test pre-season. Dopo lo shakedown collettivo di fine gennaio a Barcellona, questa settimana terminerà in Bahrain la prima finestra dei Test ufficiali di Formula Uno in preparazione del Mondiale 2026. Oggi è previsto il termine della primo slot. Ricordiamo, infatti, che il circuito mediorientale ospiterà anche una seconda finestra di test collettivi che si terrà dal 18 al 20 febbraio in attesa di volare in Australia per il primo round della stagione in programma dal 6 all’8 marzo. Grande curiosità per vedere, questa volta in un contesto meno top secret rispetto al Montmelò, il confronto diretto a distanza tra i top team più accreditati per giocarsi i titoli iridati. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa settimana in Bahrain si svolgono i primi test ufficiali di Formula 1 del 2026.

