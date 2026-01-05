Terremoto nelle Marche scossa magnitudo 3.8 in provincia di Macerata

Una scossa di terremoto di magnitudo 3,8 è stata registrata alle 3:31 nelle Marche, con epicentro a Sant'Angelo in Pontano, provincia di Macerata. L’evento sismico si è verificato a una profondità di 23,6 km. Non sono stati segnalati danni significativi, ma l’evento ha suscitato preoccupazione tra la popolazione locale. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti sulla sicurezza e l’eventuale evoluzione delle condizioni

(Adnkronos) – Una scossa di magnitudo 3.8 è stata registrata 3:31 nelle Marche. Il terremoto, con epicentro a due km da Sant'Angelo in Pontano, in provincia di Macerata, è avvenuto a una profondità di 23,6 km. Altre scosse, come rilevato dall'Ingv Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sono state registrate nella stessa zona, tra Sant'Angelo.

Ogni Consiglio comunale si apre con i numeri della ricostruzione, precisi e dettagliati. Forse perché la ricostruzione cammina. Succede a San Severino Marche e dovrebbe essere la regola anche negli altri Comuni colpiti dal terremoto. Invece è un'eccezione, - facebook.com facebook

