Terremoto a Messina | scossa di magnitudo 4 con epicentro a Militello Rosmarino

Una forte scossa di terremoto ha colpito oggi la provincia di Messina, percepita distintamente dagli abitanti di diverse aree della Sicilia. Il sisma è stato registrato dai sismografi nel primo pomeriggio della giornata di oggi, alle 14:54. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), la scossa ha raggiunto una magnitudo di 4 sulla scala Richter, con epicentro localizzato a Militello Rosmarino, nella zona dei Nebrodi, e ipocentro a una profondità di 8 chilometri. Numerose le segnalazioni relative al terremoto avvenuto a Messina, giunte dai cittadini del Messinese e dalla provincia di Catania. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il 18 gennaio 2026 alle 14:54, nel territorio del Messinese, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4, con epicentro a circa due chilometri da Militello Rosmarino e a una profondità di 8 chilometri, secondo i dati dell’Ingv. L’evento è stato registrato dalla rete sismica nazionale, senza segnalazioni di danni immediati. La situazione rimane monitorata dalle autorità competenti per eventuali sviluppi.

