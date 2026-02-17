Terremoto magnitudo 3.2 nel Palermitano | scossa vicino San Mauro Castelverde

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 ha colpito il Palermitano questa sera alle 22, vicino a San Mauro Castelverde. La terra ha tremato a circa tre chilometri a sud-est del paese, facendo tremare case e strade. Nessun danno grave è stato segnalato finora. La gente si è affacciata alle finestre, spaventata dal rumore improvviso. La scossa si è fatta sentire chiaramente in tutta la zona.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata questa sera, intorno alle 22, a 3 chilometri a Sud Est di San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo. Secondo quanto comunicato dall’ INGV, il sisma si è verificato a una profondità di 7 chilometri ed è stato localizzato dalla Sala Sismica di Roma. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. La scossa potrebbe essere stata avvertita nei comuni limitrofi dell’area delle Madonie. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Terremoto magnitudo 3.2 nel Palermitano: scossa vicino San Mauro Castelverde Terremoto nel Palermitano, scossa di magnitudo 3Una scossa di terremoto di magnitudo 3 si è verificata questa mattina alle 6. Terremoto nel Palermitano, scossa di magnitudo 3.7Questa mattina presto, alle 2, i sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 3. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: San Mauro Castelverde, scossa di terremoto di magnitudo 3,2; Scossa di terremoto magnitudo 3.2 nei pressi di San Mauro Castelverde (PA); Terremoto SICILIA, scossa di magnitudo 3.2 a San Mauro Castelverde, tutti i dettagli; Sciame sismico in mezzo al mare, sei scosse di terremoto nella notte tra Ustica e le Eolie. Terremoto magnitudo 3.2 nel Palermitano: scossa vicino San Mauro CastelverdeUna scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata questa sera, intorno alle 22, a 3 chilometri a Sud Est di San Mauro Castelverde , in provincia di ... gazzettadelsud.it Terremoto in provincia di Palermo, in Sicilia, a San Mauro Castelverde. Magnitudo 3.2. Ecco qui i dettagliIl 17 Febbraio 2026 ore 22:00 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 e profondità 6.6 km a San Mauro Castelverde (PA). Leggi qui per approfondire. Secondo la scala Richter, un eve ... ilmeteo.it Terremoto Palermo: scossa in serata a San Mauro Castelverde | DATI e MAPPE facebook