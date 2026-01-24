Terremoto nel Palermitano scossa di magnitudo 3

Una scossa di terremoto di magnitudo 3 si è verificata questa mattina alle 6.03, a circa 5 km da Sclafani Bagni, nel Palermitano. L’evento sismico è stato di lieve entità e non sono state segnalate conseguenze o danni. Le autorità monitorano la situazione e continuano a valutare eventuali sviluppi.

Palermo, 24 gen. (Adnkronos) - Scossa di terremoto oggi di magnitudo 3 della Scala Richter alle 6.03 a 5 km da Sclafani Bagni (Palermo). E' quanto ha rilevato l'Ingv.

