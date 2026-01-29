Terremoto nel Palermitano scossa di magnitudo 3.7

Questa mattina presto, alle 2, i sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 3.7 nel Palermitano. La terra ha tremato per alcuni secondi, ma non ci sono ancora notizie di danni o feriti. Le autorità stanno verificando se ci siano conseguenze nelle zone vicine. La popolazione si è svegliata spaventata, molti sono usciti di casa. Nessuna allerta tsunami è stata lanciata.

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto oggi di magnitudo 3.7 della scala Richter è stata registrata alle 2.03 a Blufi (Palermo), a una profondità di 37 Km.

