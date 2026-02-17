Terremoto Juve | inibiti Comolli e Chiellini dopo il caos Inter

Il Giudice Sportivo ha deciso di sospendere Comolli e Chiellini dopo gli incidenti avvenuti nel tunnel di San Siro, causati dalla confusione tra i tifosi e le tensioni in campo. La decisione arriva in seguito alle scene di caos che hanno coinvolto i protagonisti bianconeri e gli altri presenti allo stadio. La vicenda ha scatenato un'onda di polemiche e ha portato alla sospensione temporanea dei dirigenti.

Il Giudice Sportivo decapita i vertici societari della Juventus a seguito della violenta défaillance nervosa registrata nel tunnel di San Siro. La scure della giustizia sportiva si abbatte sull'amministratore delegato Damien Comolli, inibito fino al 31 marzo 2026, e sul dirigente Giorgio Chiellini, fermato fino al 27 febbraio. Il verdetto certifica un'aggressione verbale e un tentativo di contatto fisico ai danni della terna arbitrale durante l'intervallo dell'ultimo Derby d'Italia, infuocato dall'espulsione di Kalulu. Il provvedimento più pesante colpisce Comolli, protagonista di una condotta definita gravemente intimidatoria nei corridoi degli spogliatoi.