caos inter juve ecco cosa rischiano comolli e chiellini dopo le proteste

Inter News 24 per l’espulsione di Kalulu. Decisivo un passaggio. Il Derby d’Italia continua a far discutere anche a distanza di ore dal triplice fischio. Dopo l’espulsione di Pierre Kalulu, contestata con forza dalla Juventus, nel tunnel di San Siro si è consumato un acceso confronto tra dirigenti bianconeri e il direttore di gara La Penna. E ora, per la società torinese, oltre al danno sportivo potrebbe arrivare anche la beffa disciplinare. Secondo quanto emerso, l’amministratore delegato Damien Comolli e il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini sarebbero scesi dalla tribuna per protestare direttamente con l’arbitro. 🔗 Leggi su Internews24.com

Durante l’intervallo della partita tra Juventus e Inter, Comolli e Chiellini sono stati coinvolti in un acceso scambio verbale con il direttore di gara La Penna, provocando un caos nel tunnel di San Siro.

Giorgio Chiellini e Giuseppe Comolli hanno espresso tutta la loro rabbia dopo che La Penna ha escluso Kalulu, accusando il direttore di gara di aver preso una decisione ingiusta.

