Caos Inter-Juve mano pesante del Giudice Sportivo | stangata per Comolli e Chiellini

Il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare duramente Comolli e Chiellini dopo i fatti accaduti durante il Derby d’Italia tra Inter e Juventus, che ha visto tafferugli e comportamenti violenti. La decisione arriva in seguito alle immagini che hanno mostrato spintoni e insulti tra i giocatori, provocando una reazione immediata da parte della giustizia sportiva. In particolare, Comolli è stato colpito da una squalifica di diverse giornate, mentre Chiellini dovrà restare lontano dal campo per un turno. La tensione tra le due squadre si riflette anche nelle penalizzazioni ufficiali, che hanno sorpreso

Le scorie nervose del Derby d'Italia tra Inter e Juventus non si esauriscono con il triplice fischio, ma deflagrano nelle decisioni del Giudice Sportivo. Il concitato clima post-espulsione di Kalulu ha generato una coda polemica che ha colpito i vertici dirigenziali del sodalizio bianconero. Le sanzioni inflitte nelle ultime ore delineano uno scenario di tensione estrema consumatosi nelle viscere di San Siro, con l'amministratore delegato Damien Comolli e il dirigente Giorgio Chiellini finiti nel mirino della giustizia sportiva per la condotta tenuta nei confronti della terna arbitrale durante l'intervallo della sfida di sabato scorso.