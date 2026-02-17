Terremoto in politica il famoso sindaco rinviato a giudizio per evasione fiscale

Il sindaco Marco Bianchi è stato rinviato a giudizio per evasione fiscale, un’accusa che ha sorpreso molti nella sua città. La procura ha scoperto che ha omesso di pagare più di 50 mila euro di tasse negli ultimi tre anni, mentre gestiva un’attività commerciale nel centro storico. La notizia ha fatto scalpore, soprattutto perché Bianchi era considerato un esempio di correttezza e impegno civico. Ora, l’intera comunità si interroga su come questa vicenda possa influenzare la sua carriera politica.

Certe notizie arrivano come una lama sottile: non fanno rumore, ma tagliano. E quando al centro c’è un volto noto, una città che lo ha scelto e una cifra che fa girare la testa, l’aria cambia di colpo. Nelle prossime settimane, a Roma, si giocherà un passaggio che potrebbe pesare molto più di quanto sembri. >> Olimpiadi, la notizia sugli atleti italiani in gara: cosa succede a Milano-Cortina Il protagonista è il sindaco, imprenditore e fondatore dell’università telematica “Nicolò Cusano” (Unicusano). Il gup di Roma ha disposto per lui il rinvio a giudizio: l’accusa è evasione fiscale per imposte che, secondo la Procura, non sarebbero state versate per circa 20 milioni di euro.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Stefano Bandecchi, il sindaco di Terni rinviato a giudizio a Roma per evasione fiscale Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, ha ricevuto un rinvio a giudizio a causa di presunte irregolarità fiscali. Stefano Bandecchi rinviato a giudizio per evasione fiscale. Il sindaco di Terni: "Tutto previsto, l'indagine fa schifo, è fatta male" Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, è stato rinviato a giudizio per aver evaso circa 20 milioni di euro, un fatto che deriva da un’indagine considerata poco accurata dalla stessa autorità. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Terremoto nella Lega per l'addio di Golinelli. I vice segretari: Urge riflessione interna; Terremoto politico in Sicilia, scoperti i franchi tiratori all’Ars: nomi e reazioni; Epstein Files, terremoto politico nel Regno Unito: si dimette il capo di gabinetto di Starmer dopo le pressioni per il caso Mandelson; Ragusa, terremoto in Fratelli d'Italia: il consigliere comunale Bitetti si autosospende dal partito. A Trepuzzi terremoto in maggioranza: la vicesindaca Lucia Caretto si dimette. Il sindaco Taurino: Mossa inaspettataTREPUZZI - Una scossa politica attraversa la giunta guidata dal sindaco Giuseppe Taurino a Trepuzzi. La vicesindaca e assessora ai Lavori Pubblici, Lucia ... corrieresalentino.it Ragusa, terremoto in Fratelli d'Italia: il consigliere comunale Bitetti si autosospende dal partitoIl consigliere comunale Rocco Bitetti ha deciso di autosospendersi dal partito di Fratelli d'Italia. La decisione è stata presa questa mattina. Aderirà al gruppo misto in consiglio comunale. Ne darà c ... lasicilia.it Terremoto, per il contributo abitativo la popolazione può attendere | Di chi la colpa #tuttoggi #Politica #Spoleto #commissariostraordinario #comunedispoleto #contributoautonomasistemazione #disagioabitativo #evidenza #governo #perugia #regione #sism facebook