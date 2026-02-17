Stefano Bandecchi rinviato a giudizio per evasione fiscale Il sindaco di Terni | Tutto previsto l' indagine fa schifo è fatta male

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, è stato rinviato a giudizio per aver evaso circa 20 milioni di euro, un fatto che deriva da un’indagine considerata poco accurata dalla stessa autorità. Bandecchi ha commentato che l’indagine è stata condotta in modo superficiale e che si tratta di un procedimento sbagliato. La decisione arriva dopo che il gup di Roma ha accolto la richiesta della Procura, che lo ha accusato di aver gestito di nascosto le finanze dell’università telematica Unicusano. Il sindaco ha aggiunto che tutto era previsto e che non si sorprende della vicenda.

