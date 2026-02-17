Terremoto al Verdi dopo il concorso in famiglia | perché il Conservatorio è stato commissariato

Il Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Ravenna finisce sotto la lente del Ministero dell’Università: un decreto d'urgenza ha azzerato i vertici e rimosso il Consiglio Accademico per "gravi violazioni". Al centro della vicenda, un'istruttoria tecnica che mette in dubbio la legittimità di mesi di gestione e la trasparenza di alcune procedure concorsuali. Crans Montana e la tragedia delle ustioni: dentro la Banca della cute romagnola che salva vite con 200 mila cm² di pelle Porte chiuse per i pazienti con appuntamento, la clinica rassicura: "Siamo aperti, problemi tecnici". Ma in realtà è fallita🔗 Leggi su Ravennatoday.it

"Collective Christmas": il concerto natalizio a ingresso gratuito al Conservatorio Verdi di TorinoIl Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino ospiterà il concerto natalizio “Collective Christmas” venerdì 19 dicembre alle 21.

Clamoroso terremoto in Prema: perché la famiglia Rosin ha lasciato la sua squadra corse dopo 42 anniDopo 42 anni, la famiglia Rosin ha deciso di lasciare Prema Racing.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.