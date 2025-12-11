Collective Christmas | il concerto natalizio a ingresso gratuito al Conservatorio Verdi di Torino

Il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino ospiterà il concerto natalizio “Collective Christmas” venerdì 19 dicembre alle 21. Organizzato dal Centro Civico di Formazione Musicale, l’evento è gratuito su prenotazione e offrirà un momento musicale speciale per celebrare le festività.

Venerdì 19 dicembre alle 21 al Conservatorio Giuseppe Verdi si terrà il concertoCollective Christmas” del Centro Civico di Formazione Musicale, a ingresso gratuito su prenotazione. Il programma riunirà alcune delle formazioni del CFM, che interpreterà brani cameristici, popolari e orchestrali. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

