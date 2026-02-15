Maltempo e prevenzione Cisl invita a promuovere il ruolo del consorzio di bonifica
La Cisl chiede di rafforzare il ruolo del consorzio di bonifica dopo le recenti ondate di maltempo che hanno colpito diverse zone, causando danni alle campagne e alle abitazioni. L’associazione insiste sull’importanza di intervenire prontamente per aiutare le comunità danneggiate, ma anche di investire nella prevenzione per ridurre i danni futuri. In particolare, la Cisl propone di migliorare le strutture di difesa idraulica, come canali e argini, per proteggere meglio le aree agricole e residenziali.
Per i segretari provinciali Nausica Sbarra e Giuseppe Mesiano, le attività idraulico-forestali dell'ente possono proteggere dal dissesto idrogeologico e garantire la pulizia e l’efficienza delle reti di scolo Interventi rapidi a sostegno delle comunità colpite dalle ultime forti ondate di maltempo ma anche attività di prevenzione valorizzando il ruolo del consorzio di bonifica. “In questa fase — dichiarano in una nota Sbarra e Mesiano — è indispensabile garantire risposte tempestive per il ripristino delle infrastrutture, il sostegno alle famiglie e alle attività economiche danneggiate e la tutela dei lavoratori che rischiano di pagare il prezzo più alto di questa emergenza.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
