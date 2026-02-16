Terra dei Fuochi sequestrati 3 veicoli e 11 aziende tra Scampia Secondigliano e Arzano

Nella zona della Terra dei Fuochi, la polizia ha sequestrato tre veicoli e undici aziende, dopo aver scoperto che molte di queste operavano senza le autorizzazioni necessarie. L’operazione ha portato anche alla denuncia di 14 persone, coinvolte in attività illecite legate allo smaltimento dei rifiuti. Durante i controlli, gli agenti hanno trovato materiali pericolosi nascosti nei depositi e nelle aree di stoccaggio. La mancanza di regole chiare ha contribuito all’aumento delle pratiche illegali in queste zone.

Quattordici sequestri e altrettante persone denunciate tra Scampia, Secondigliano e le aree di confine con Arzano. È il bilancio di una vasta operazione di contrasto ai reati ambientali condotta dalla Polizia Metropolitana di Napoli nell'ambito delle attività messe in campo dopo la sentenza CEDU sulla "Terra dei Fuochi", sotto il coordinamento del Comandante Lucia Rea e secondo gli indirizzi del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Michele di Bari. I controlli, effettuati dalla sezione ambiente della Polizia Metropolitana con il supporto dei presìdi territoriali di Nola e Pompei, della sezione stradale e dell'Esercito nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure", hanno portato al sequestro di attività produttive e automezzi utilizzati per il trasporto illecito dei rifiuti.