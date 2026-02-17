Evasione fiscale il sindaco di Terni Bandecchi rinviato a giudizio | 20 milioni di imposte non pagate dalla sua Unicusano
Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, finisce sotto processo per aver evaso circa 20 milioni di euro di imposte, causa di una lunga indagine della Procura di Roma. Gli investigatori hanno scoperto che l’imprenditore avrebbe nascosto entrate della sua azienda, Unicusano, per evitare di pagare le tasse. La notizia si aggiunge a una serie di accuse che coinvolgono anche altre aziende nel settore.
Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi è stato rinviato a giudizio con l’accusa di evasione fiscale. L’inchiesta è stata sviluppata dalla Procura di Roma. A Bandecchi si contesta, in qualità di amministratore di fatto dell’università telematica Unicusano, il mancato pagamento tra il 2018 e il 2022 di imposte per circa 20 milioni di euro. Oltre Bandecchi, a processo anche altre tre persone che hanno rivestito ruoli di responsabilità nella società. La prima udienza si terrà il 4 giugno dinanzi al giudice monocratico. Uscendo dagli uffici di piazzale Clodio a Roma, Bandecchi che è assistito dagli avvocati Filippo Morlacchini e Ali Abukar, ha commentato il rinvio a giudizio: “Nessuna sorpresa, me lo aspettavo; speriamo di poter dimostrare nel processo la nostra innocenza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Bandecchi rinviato a giudizio per evasione fiscale. L’accusa: tasse non pagate per 20 milioni come amministratore dell’università telematica Unicusano
Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, deve affrontare un processo a Roma perché si sospetta che abbia evaso circa 20 milioni di euro in tasse come amministratore dell’università telematica Unicusano.
Stefano Bandecchi, il sindaco di Terni rinviato a giudizio a Roma per evasione fiscale
Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, ha ricevuto un rinvio a giudizio a causa di presunte irregolarità fiscali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
FLASH: Stefano Bandecchi, il sindaco di Terni rinviato a giudizio per evasione fiscale: Mai pagati 20 milioni di euroIl gup di Roma ha rinviato a giudizio Stefano Bandecchi, accusato di evasione fiscale. Al sindaco di Terni, presente oggi in aula, la procura contesta in particolare di aver evaso circa 20 milioni di ... affaritaliani.it
Stefano Bandecchi rinviato a giudizio per evasione fiscaleAl centro del processo l’indagine sull’università telematica Unicusano e 20 milioni di euro di imposte che non sarebbero state pagate ... msn.com
