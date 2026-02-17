Stefano Bandecchi a processo per evasione fiscale di circa 20 milioni di euro con Unicusano me l' aspettavo

Stefano Bandecchi affronta un processo per evasione fiscale di circa 20 milioni di euro, legata alla gestione dell’università online Unicusano. La procura sostiene che abbia omesso di dichiarare parte dei ricavi, evitando così di pagare le tasse dovute. Secondo le indagini, l’imprenditore avrebbe utilizzato società offshore per nascondere i guadagni. La decisione arriva dopo mesi di verifiche sui flussi finanziari dell’ateneo digitale.

Il sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi è stato rinviato a giudizio per evasione fiscale. È accusato di non aver versato 20 milioni di euro in imposte quando era amministratore di fatto dell’Università Unicusano, tra il 2018 e il 2022. Insieme a lui sono state rinviate a giudizio altre tre persone, con vari incarichi di responsabilità nella società che gestisce Unicusano. Le accuse contro Bandecchi Secondo i pm che hanno indagato sul caso, sotto la guida di Bandecchi, Unicusano avrebbe usufruito delle tariffe agevolate che lo Stato garantisce alle istituzioni didattiche per acquisti non consoni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

