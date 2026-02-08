Terni si rinnova per San Valentino la ‘Festa della Promessa’ VIDEO E GALLERIA FOTOGRAFICA

Questa mattina a Terni si è tenuta la tradizionale ‘Festa della Promessa’ nella basilica di San Valentino. Circa cinquanta coppie di fidanzati si sono ritrovate per partecipare alla messa, officiata dal vescovo Francesco Antonio Soddu. La cerimonia, che si rinnova ogni anno, ha attirato molti giovani pronti a rinnovare il loro impegno davanti a tutto il paese.

Terni si anima con la ‘Festa della Promessa’, l’appuntamento più atteso tra i fidanzati in occasione di San Valentino.

