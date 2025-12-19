Terni arrestato giovane spacciatore in pieno centro | determinante la segnalazione su YouPol

Nella notte tra il 18 e il 19 dicembre, grazie a una segnalazione su YouPol, la polizia di Terni ha arrestato un giovane nigeriano di 29 anni per detenzione di droga a fini di spaccio. L’intervento rapido ha permesso di mettere fine a un’attività illecita nel cuore della città, sottolineando l’efficacia delle segnalazioni dei cittadini nel contrasto alla criminalità.

Un nigeriano di ventinove anni è stato arrestato dalla polizia di stato, nel corso della notte tra il 18 e 19 dicembre, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l’operazione è scaturita da una segnalazione pervenuta. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: Cremona, picchia la compagna e la minaccia con un coltello: arrestato dopo la segnalazione su YouPol

Leggi anche: Una birra nella mano e nell’altra la cassa bluetooth, giovane arrestato nel centro di Terni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Hashish, marijuana e cocaina per lo spaccio, arrestato dai carabinieri a ventisette anni; Montecastrilli, arrestato giovane 27enne: hashish, marijuana e cocaina in casa; Fermato a Farnetta di Montecastrilli e trovato con la droga. Arrestato 27enne; Montecastrilli, arrestato giovane 27enne: hashish, marijuana e cocaina in casa.

Perseguita e minaccia di morte la moglie: arrestato 32enne #tuttoggi #Cronaca #Terni #evidenza #minacce #minaccemorte #minacciamoglie #perseguita #stalker | http://ow.ly/HFtk106rYzc - facebook.com facebook

#Terni, 32enne #minaccia di #morte la moglie: #arrestato x.com