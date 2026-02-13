Terni la ‘rivoluzione’ di San Valentino | decade la giunta e Stefano Bandecchi sceglie il nuovo esecutivo Gli scenari
A Terni, Stefano Bandecchi ha deciso di far decadere la giunta comunale e di formare un nuovo esecutivo fino alla fine del mandato, rimuovendo gli assessori in carica senza preavviso. La decisione è arrivata dopo settimane di tensioni interne e divergenze sulla gestione della città, e ha colpito i cittadini per la rapidità con cui è stata presa. Bandecchi, presidente dell’Università di Terni e proprietario della squadra di calcio locale, ha annunciato la composizione del nuovo governo cittadino in un incontro a porte chiuse, sorprendendo molti osservatori. Tra i nuovi nomi scelti spiccano figure vicine al suo entourage,
Alla mezzanotte gli assessori sono decaduti dall’incarico. Nessun rimpasto, ma svolta definitiva fino alla fine del mandato Un nuovo esecutivo fino al termine del mandato. La scelta di Stefano Bandecchi è stata sorprendente quanto meditata. Il sindaco ha deciso di cambiare radicalmente la giunta municipale per dare un impulso amministrativo e politico. Meditata, anche se lontana da orecchie e occhi indiscreti, poiché – come raccolto anche dalla nostra redazione di www.ternitoday.it – nessuno si aspettava una virata del genere. Alla mezzanotte di venerdì 13 febbraio, pertanto, l’esecutivo è decaduto.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Aria di crisi al Comune di Terni, il sindaco Stefano Bandecchi porta tutta la giunta in conclave
Questa mattina a Terni il sindaco Stefano Bandecchi ha convocato tutta la giunta in un incontro a porte chiuse.
Terni, Stefano Bandecchi: "Sul nuovo ospedale la Regione ci prende in giro". Ternana: "Con i Rizzo rapporti di m****"
Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, torna a far sentire la propria voce con dichiarazioni critiche rivolte alla Regione e alla gestione della Ternana calcio.
Contenuti correlati
Argomenti discussi: Terni, la ‘rivoluzione’ di San Valentino: decade la giunta e Stefano Bandecchi sceglie il nuovo esecutivo. Gli scenari; Rivoluzione Bandecchi a Terni: Via tutti gli assessori, nuova giunta in dieci giorni; Tesori dell’archeologia Rivoluzione a Carsulae; E’ morto a Terni il filosofo Dario Antiseri.
Rivoluzione Bandecchi a Terni: «Via tutti gli assessori, nuova giunta in dieci giorni»di Mar. Ros. e Ma. Gi. Pen. Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi rivoluziona la propria giunta. Un taglio netto: fuori tutti gli assessori. Ad annunciarlo, dopo i tanti rumors dalla mattinata, dirett ... umbria24.it
Terni, Bandecchi cambia tutta la giunta: «Nessun motivo scatenante. Serve nuova energia»Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi rivoluziona la propria giunta. Via tutti gli assessori dalla mezzanotte di oggi. La nuova giunta, rivela il primo cittadino, sarà composta da esponenti politici, ... umbria24.it
...a proposito di San Valentino. - facebook.com facebook
Meteo, il «ciclone di San Valentino» pronto a colpire l'Italia. E in tutta la Puglia scatta l'allerta gialla x.com