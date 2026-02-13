Terni la ‘rivoluzione’ di San Valentino | decade la giunta e Stefano Bandecchi sceglie il nuovo esecutivo Gli scenari

A Terni, Stefano Bandecchi ha deciso di far decadere la giunta comunale e di formare un nuovo esecutivo fino alla fine del mandato, rimuovendo gli assessori in carica senza preavviso. La decisione è arrivata dopo settimane di tensioni interne e divergenze sulla gestione della città, e ha colpito i cittadini per la rapidità con cui è stata presa. Bandecchi, presidente dell’Università di Terni e proprietario della squadra di calcio locale, ha annunciato la composizione del nuovo governo cittadino in un incontro a porte chiuse, sorprendendo molti osservatori. Tra i nuovi nomi scelti spiccano figure vicine al suo entourage,