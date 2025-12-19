Fammelo ammazzare detenuti a processo per rissa e aggressione agli agenti della penitenziaria

Una rissa in carcere si trasforma in un episodio di violenza estrema, coinvolgendo detenuti e agenti della penitenziaria. La tensione esplode, con un'aggressione ai danni degli agenti e minacce di morte, scatenando un grave episodio di insubordinazione e paura tra le mura carcerarie.

Rissa in carcere tra detenuti, aggredito anche un agente della Polizia penitenziaria e minacciato perché ha impedito che uno dei partecipanti uccidesse l’altro.È quanto avvenuto nel carcere di Perugia il 15 dicembre del 2022 e che ha portato davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia tre. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

