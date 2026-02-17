Ternana prova di forza Travolto anche il Pineto

La Ternana ha conquistato una vittoria netta contro il Pineto, spinta dalla voglia di riscatto dopo le ultime difficoltà. La squadra rossoverde ha dominato il campo e ha segnato tre gol, dimostrando una buona condizione fisica e tattica. Il match si è giocato a Pineto, dove i padroni di casa non sono riusciti a trovare il modo di reagire. La formazione di casa ha schierato un 3-5-2, ma ha trovato poche soluzioni offensive contro la solidità degli ospiti.

pineto 0 ternana 3 PINETO (3-5-2): Tonti, Postiglione, Frare, Ienco, Gagliardi (1’ st Serbouti), Germinario, Lombardi (29’ st El Haddad), Schirone (35’ st Nebuloso), Borsoi (1’ st Biggi), Pellegrino, D’Andrea (29’ st Spina). A disp.: Marone, Boccacci, Amadio, Marrancone, Viero, Giannini. All. Tisci TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio, Donati, Maestrelli, Martella (1’ st Pagliari), Kerrigan, Majer (22’ st Garetto), Vallocchia, Ndrecka, Orellana (40’ st McJannet), Pettinari (22’ st Ferrante), Dubickas (22’ st Leonardi). A disp.: Morlupo, Delibra, Kurti, Tripi, Meccariello, Leonardi, Garetto, Aramu, Panico, Proietti, Ludovici, Ferrante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Ternana ha vinto con un punteggio di 3-0 contro il Pineto, una vittoria che le permette di salire al sesto posto in classifica.

