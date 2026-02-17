Pineto-Ternana 0-3 rossoverdi travolgenti

La Ternana ha vinto con un punteggio di 3-0 contro il Pineto, una vittoria che le permette di salire al sesto posto in classifica. La partita si è giocata al «Pavone Mariani» di Terni, dove i rossoverdi hanno dominato sul campo, segnando tre gol e mostrando un gioco convincente. Questa vittoria ha portato la squadra a pari punti con il Pineto, rafforzando la posizione in zona play-off.

Terni, 17 febbraio 2026 – Missione compiuta! Battendo nettamente il Pineto al «Pavone Mariani» la Ternana aggancia gli abruzzesi al sesto posto in classifica a quota 36 punti, consolidando la propria presenza in zona play-off. L'importante vittoria porta le firme di Dubickas, al suo ottavo centro in campionato, di Martella che ha realizzato la sua prima marcatura stagionale e di Pettinari, autore di un'altra pregevole prestazione. Liverani ha cambiato tre undicesimi della formazione iniziale rispetto a quella schierata nel turno precedente col Ravenna, proponendo a centrocampo Majer e Orellana al posto di Panico e Garetto, e in attacco Dubickas in luogo di Ferrante.