Borrelli guida la spinta digitale della Città Metropolitana | il Portale delle Gare Telematiche migra sul Polo Strategico Nazionale
Luciano Borrelli, consigliere della Città Metropolitana di Napoli con delega alla Transizione digitale, guida la migrazione del Portale delle Gare Telematiche sul Polo Strategico Nazionale, segnando un importante passo avanti nell’innovazione tecnologica dell’Ente.
La transizione digitale porta la firma di Borrelli. È Luciano Borrelli, consigliere della Città Metropolitana di Napoli con delega alla Transizione e all'Agenda digitale, a guidare uno dei passaggi più significativi dell'innovazione tecnologica dell'Ente: la migrazione del Portale delle Gare Telematiche sul Polo Strategico Nazionale. Un risultato che colloca Napoli tra le prime amministrazioni territoriali.
