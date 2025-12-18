La biblioteca di Quinto rinasce e si amplia | un nuovo polo culturale per l' ottava circoscrizione e la Valpantena

La rinascita della biblioteca di Quinto segna un nuovo capitolo culturale per l’ottava circoscrizione e la Valpantena. Dopo un attento lavoro di riqualificazione e ampliamento, la struttura riapre le sue porte, offrendo un moderno polo di conoscenza e socialità. Un punto di riferimento rinnovato per la comunità, pronto ad accogliere lettori di tutte le età e a promuovere la cultura locale.

