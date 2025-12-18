La biblioteca di Quinto rinasce e si amplia | un nuovo polo culturale per l' ottava circoscrizione e la Valpantena

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rinascita della biblioteca di Quinto segna un nuovo capitolo culturale per l’ottava circoscrizione e la Valpantena. Dopo un attento lavoro di riqualificazione e ampliamento, la struttura riapre le sue porte, offrendo un moderno polo di conoscenza e socialità. Un punto di riferimento rinnovato per la comunità, pronto ad accogliere lettori di tutte le età e a promuovere la cultura locale.

la biblioteca di quinto rinasce e si amplia un nuovo polo culturale per l ottava circoscrizione e la valpantena

© Veronasera.it - La biblioteca di Quinto rinasce e si amplia: un nuovo polo culturale per l'ottava circoscrizione e la Valpantena

È stata inaugurata nella mattinata di mercoledì 17 dicembre la nuova veste della biblioteca di Quinto, che riapre ufficialmente al pubblico dopo un importante intervento di riqualificazione e ampliamento. La struttura, completamente rinnovata grazie a un investimento complessivo di 90 mila euro. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Nuovo piano di gestione del Castello Carlo V: polo culturale, ma anche fucina creativa

Leggi anche: IBRAAZ, apre il nuovo polo culturale di Londra: «Vogliamo che sia un luogo coraggioso, dove la cultura possa riconquistare la nostra umanità condivisa»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.