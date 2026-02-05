Del Piero lancia la Juve | Nell’ambiente si respira una ritrovata fiducia con Spalletti una netta sterzata Yildiz? Ho sempre evitato i confronti ma…
Del Piero torna a parlare della Juventus e dice che l’ambiente si sente più fiducioso. Con l’arrivo di Spalletti, la squadra ha fatto un passo avanti e si vede una svolta. Il campione del passato ammette di aver evitato il confronto diretto con Yildiz, ma lascia intendere che le cose potrebbero cambiare. La Juve si prepara a ripartire con maggiore entusiasmo e convinzione.
Del Piero lancia la Juve: «Nell’ambiente si respira una ritrovata fiducia, con Spalletti una netta sterzata». Di seguito le parole dell’ex numero dieci. In occasione di un evento esclusivo al Teatro Alcione di Milano, la Serie A ha celebrato l’innovazione tecnologica presentando la partnership con Haier. Protagonista della serata è stata la “Haier-Cam”, la micro-telecamera montata sulle divise arbitrali che promette di rivoluzionare l’esperienza dei tifosi, portandoli letteralmente dentro il campo. All’evento non poteva mancare Alessandro Del Piero, che tra una riflessione sul futuro digitale e l’analisi del campionato, ha toccato tutti i temi caldi del momento bianconero e non solo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
