Del Piero lancia la Juve | Nell’ambiente si respira una ritrovata fiducia con Spalletti una netta sterzata Yildiz? Ho sempre evitato i confronti ma…

Del Piero torna a parlare della Juventus e dice che l’ambiente si sente più fiducioso. Con l’arrivo di Spalletti, la squadra ha fatto un passo avanti e si vede una svolta. Il campione del passato ammette di aver evitato il confronto diretto con Yildiz, ma lascia intendere che le cose potrebbero cambiare. La Juve si prepara a ripartire con maggiore entusiasmo e convinzione.

